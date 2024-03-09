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Погода в Одессе: каков прогноз на 10-й день марта

Погода в Одессе: каков прогноз на 10-й день марта

Завтра, в воскресенье, 10 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится почти весенняя погода. Осадков синоптики не прогнозируют.

Прогноз погоды в Одессе на 10 марта

По прогнозу синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, днем южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-2°С тепла, днем 8-10°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 10 марта

По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, днем южный 7-12 м/с.

Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 7-12°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Фото Александра Бурлака

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