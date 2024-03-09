Погода в Одесі: який прогноз на 10-й день березня

Завтра, в неділю, 10 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається майже весняна погода. Опадів синоптики не прогнозують.
Прогноз погоди в Одесі на 10 березня
За прогнозом синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра в Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-західний, вдень південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 8-10°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 10 березня
По Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів не очікується.
Вітер південно-західний, вдень південний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 7-12°С тепла.
На дорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Фото Олександра Бурлака