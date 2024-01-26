Погода в Одессе: какой прогноз на субботу 27 января

В субботу, 27 января, в Одессе осадков не прогнозируют, по области возможны небольшие осадки в виде дождя. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, дневная температура воздуха 2-4°C тепла.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 27 января
Днем, 27 января, в Одессе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2°C мороза, днем 2-4°C тепла.
Погода в Одесской области 27 января
По области днем будет облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди.
Ночью и утром местами гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5°C, днем 0-5°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость хорошая.