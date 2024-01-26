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Погода в Одессе: какой прогноз на субботу 27 января

Погода в Одессе: какой прогноз на субботу 27 января

В субботу, 27 января, в Одессе осадков не прогнозируют, по области возможны небольшие осадки в виде дождя. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, дневная температура воздуха 2-4°C тепла.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 27 января

Днем, 27 января, в Одессе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-2°C мороза, днем 2-4°C тепла.

Погода в Одесской области 27 января

По области днем будет облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди.

Ночью и утром местами гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5°C, днем 0-5°C тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость хорошая.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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