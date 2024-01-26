Погода в Одесі: який прогноз на суботу 27 січня

У суботу, 27 січня, в Одесі опадів не прогнозують, по області можливі невеликі опади у вигляді дощу. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, денна температура повітря 2-4°C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі 27 січня
Вдень, 27 січня, в Одесі буде хмарно із проясненнями, без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-2 ° C морозу, вдень 2-4 ° C тепла.
Погода в Одеській області 27 січня
Вдень буде хмарно з проясненнями, місцями пройдуть невеликі дощі.
Вночі та вранці місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-5 ° C, вдень 0-5 ° C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, видимість добра.