Погода в Одессе: какой прогноз на среду 24 января

Погода в Одессе: станет ли холоднее в понедельник 22 января Завтра, в понедельник. 22 января 2024 года в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода. Ночью возможен небольшой мороз, а днем воздух прогреется до плюсовой отметки. Осадков синоптики не прогнозируют. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 20 января: ожидать ли в субботу похолодание В субботу, 20 января 2024 года, синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют похолодание. В Одессе и области ночью и утром мороз, а днем ​​воздух прогреется до 1 градуса тепла. Ожидаются осадки, преимущественно в виде снега. ПОДРОБНЕЕ