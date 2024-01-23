Погода в Одессе: какой прогноз на среду 24 января

В среду, 24 января, в Одессе и области прогнозируется облачная погода без осадков, температура ночью 0-5°С мороза, днем до 6°С тепла.
Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 24 января
Завтра в Одессе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Ветер ночью западный, 3-8 м/с, днем юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2°С мороза, днем 3-5°С тепла.
Погода в Одесской области 24 января
В области также существенных осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами гололедица, туман.
Ветер ночью западный, 3-8 м/с, днем юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, днем 1-6°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, туман, видимость 200-500 м.