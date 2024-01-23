Погода в Одесі: який прогноз на середу 24 січня

Погода в Одесі: чи похолодає в понеділок 22 січня Завтра у понеділок. 22 січня 2024 року в Одесі та Одеській області утримається хмарна погода. Уночі можливий невеликий мороз, а вдень повітря прогріється до плюсової позначки. Опадів синоптики не прогнозують. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 20 січня: чи очікувати у суботу похолодання У суботу, 20 січня 2024 року, синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують похолодання. В Одесі та області уночі та вранці мороз, а вдень повітря прогріється до 1 градуса тепла. Очікуються опади, переважно у вигляді снігу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ