Погода в Одесі: який прогноз на середу 24 січня

У середу, 24 січня, в Одесі та області прогнозується хмарна погода без опадів, температура вночі 0-5° морозу, вдень до 6° тепла.
Про це інформує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі 24 січня
Завтра в Одесі буде хмарно із проясненнями, без істотних опадів.
Вітер уночі західний, 3-8 м/с, вдень південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.
Погода в Одеській області 24 січня
В області також суттєвих опадів не прогнозується. Вночі та вранці місцями ожеледиця, туман.
Вітер уночі західний, 3-8 м/с, вдень південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, туман, видимість 200-500 м.