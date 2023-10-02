Погода в Одессе: какой прогноз на 3 октября?

Завтра, 3 октября, по пронырам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью опустится до +9°C в Одессе и до +6°C в области.
Прогноз погоды в Одессе 3 октября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Ночью 9-11°C, днем 19-21°C.
Прогноз погоды в Одесской области 3 октября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Ночью 6-11°C, днем 17-22°C.
На автодорогах области видимость хорошая.