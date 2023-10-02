Погода в Одесі: який прогноз на 3 жовтня?

Завтра, 3 жовтня, за пронозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі опуститься до +9°C в Одесі та до +6°C в області.
Прогноз погоди в Одесі 3 жовтня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 9-11°C, вдень 19-21°C.
Прогноз погоди в Одеській області 3 жовтня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 6-11°C, вдень 17-22°C.
На автошляхах області видимість добра.