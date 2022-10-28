Погода в Одессе: какой будет последняя суббота октября

Завтра, в субботу, 29 октября 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не предвидится. Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 29 октября
Завтра в Одессе синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью составит 8-10°С, днем 15-17°С тепла.
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Погода в Одесской области 29 октября
В Одесской области в субботу облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°С, днем 15-20°С выше нуля.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Игоря Белова