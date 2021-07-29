Погода в Одессе: какой будет последняя пятница июля?

Завтра, в пятницу, 30 июля, в Одессе ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью во время грозы шквал 15-17 м/с.
Температура ночью +21+23 °С, днем она поднимется до +30+32 °С.
По Одесской области переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью во время грозы порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью +18+23 °С, днем +30+35 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Ранее синоптики сообщили, что на Одесскую область надвигается с запада система гроз.