Погода в Одессе: каким обещает быть первый зимний день

Завтра, в среду, 1 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют теплую, но ветреную погоду.
Погода в Одессе 1 декабря
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер западный, его скорость составит 9-14 м/с.
Температура ночью от 1 градуса ниже нуля до 1 градуса со знаком “плюс”, днем она поднимется до 8-10 градусов тепла.
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Погода в Одесской области 1 декабря
По прогнозам синоптиков, в Одесской области возможна переменная облачность. Существенных осадков не предвидится.
Ветер западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы до 15-18 м/с.
Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 5-10 градусов выше нуля
На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, ранее в Одессе было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра.
Фото Марии Котовой