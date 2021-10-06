Погода в Одессе: каким обещает быть четверг 7 октября

Завтра, в четверг, 7 октября, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Такие данные приводит Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью составит 5-7 градусов со знаком «плюс», днем воздух прогреется до 12-14 градусов.
Погода 7 октября в Одесской области
По прогнозам, в этот день ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-7 градусов тепла, на севере на поверхности почвы заморозки 0-2 градусов, на юге до 10 градусов тепла, днем +11+16 градусов.
На автодорогах области видимость хорошая.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, какой будет погода в Одессе осенью и зимой.