Погода в Одессе: каким обещает быть четверг 7 октября

Завтра, в четверг, 7 октября, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Такие данные приводит Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью составит 5-7 градусов со знаком «плюс», днем воздух прогреется до 12-14 градусов.

Погода 7 октября в Одесской области

По прогнозам, в этот день ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 2-7 градусов тепла, на севере на поверхности почвы заморозки 0-2 градусов, на юге до 10 градусов тепла, днем +11+16 градусов.

На автодорогах области видимость хорошая.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, какой будет погода в Одессе осенью и зимой.