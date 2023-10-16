Погода в Одессе: каким будет вторник 17 октября?

Завтра, 17 октября, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью ветер до 14 м/с, днем стихнет. Ночью столбики термометров опустятся в Одессе до 4-6°С, в области — 1-6°С тепла.
Прогноз погоды в Одессе 17 октября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер ночью северо-западный, 9-14 м/с, днем переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 4-6°С, днем 13-15°С.
Прогноз погоды в Одесской области 17 октября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер ночью северо-западный, 9-14 м/с, днем переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 11-16°С.
На автодорогах области видимость хорошая.