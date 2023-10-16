Погода в Одесі: яким буде вівторок 17 жовтня?

Завтра, 17 жовтня, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями та без опадів. За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, уночі вітер до 14 м/с, удень стихне. Вночі стовпчики термометрів опустяться в Одесі до 4-6°C, в області – 1-6°C тепла.
Прогноз погоди в Одесі 17 жовтня
Хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер вночі північно-західний, 9-14 м/с, удень змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 4-6°, вдень 13-15°C.
Прогноз погоди на Одещині 17 жовтня
Хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер вночі північно-західний, 9-14 м/с, удень змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 1-6°C, вдень 11-16°C.
На автошляхах області видимість добра.