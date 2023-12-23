Погода в Одессе: каким будет воскресенье 24 декабря

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 24 декабря 2023 года, в Одессе и Одесской области ночью возможен мороз, а днем воздух прогреется до плюсовой отметки.
Прогноз погоды в Одессе на 24 декабря
В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°С мороза, днем 3-5°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 24 декабря
По Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 2-7°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Автор фото: Александр Бурлак