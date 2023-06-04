Погода в Одессе: каким будет первый понедельник лета?

Строго необходимые файлы куки

Строго необходимые файлы куки должны быть включены постоянно, чтобы мы могли сохранить ваши предпочтения для настроек файлов куки.

Если вы отключите этот файл куки, мы не сможем сохранить ваши настройки. Это означает, что каждый раз, когда вы посещаете этот веб-сайт, вам нужно будет снова включать или отключать файлы куки.