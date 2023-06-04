Погода в Одессе: каким будет первый понедельник лета?

Какая погода ждет одесситов и жителей Одесской области завтра, в понедельник, 5 июня 2023 года, рассказали синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 5 июня
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 12-14°С, днем 22-24°С выше нуля.
Температура морской воды 18-19°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 5 июня
По Одесской области в понедельник облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 9-14°С, днем 22-27°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Также напомним, что 5 и 6 июня в Одессе и Одесской области будет преобладать чрезвычайная, а местами высокая пожарная опасность.