Погода в Одессе: каким будет четверг 5 октября

Завтра, 5 октября, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей не прогнозируют. Но несмотря на облачность, четверг обещает быть теплым.
Прогноз погоды в Одессе 5 октября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем 22-24°С.
Прогноз погоды в Одесской области 5 октября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С.
На автодорогах области видимость хорошая.