Снегопад по-одесски: как там обновленная Софиевская? (фоторепортаж)

Самая распространенная шутка среди одесситов этой зимой звучит так: «Давно снега не было!». Горожане даже приветствовать так стали друг друга. Еще бы: не успеваем отойти от одних мокрых снегов, как за ними следуют очередные. На углу улиц Софиевской и Торговой две одесситки спорят на тему: какой по счету снег выпал в Одессе этой зимой. Ничего себе: со снежного счета уже сбиваемся?..

Кстати, о Софиевской. Как поживает в снежных условиях обновленная более года назад эта старая одесская улица?

По состоянию на первую половину дня очередной мокрой заснеженности поживает она очень даже ничего. Дороги чистятся, тротуары проходимые, люди с лопатами трудятся неустанно – причем, не только коммунальщики. Скользко, конечно, и мокро.

По улице благополучно следуют авто, маршрутки и трамваи. Проходящие-пробегающие (как у кого получается) по улице одесситы реагируют на погоду по-разному. Я услышала от «Ах, какая красота!» до «Когда же это все закончится?!..».

Ну а улица стала чуть таинственной, порой даже неузнаваемой. Отметила огромное количество пернатых и активность местных псов. Что касается котов-аборигенов, то они попрятались: им все эти заснеженные красоты явно поднадоели.

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