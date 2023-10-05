Погода в Одессе и области 6 октября: пятница может быть мокрой 

Погода в Одессе: каким будет четверг 5 октября Завтра, 5 октября, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей не прогнозируют. Но несмотря на облачность, четверг обещает быть теплым. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 4 октября: будет ли еще тепло? По прогнозам синоптиков, завтра, 4 октября, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность, но без осадков. Также в Гидрометцентре Черного и Азовского морей прогнозируют усиление ветра до 14 м/с. Воздух днем ​​прогреется до +25°С в Одессе и до +27°С в области. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: какой прогноз на 3 октября? Завтра, 3 октября, по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью опустится до +9°C в Одессе и до +6°C в области. ПОДРОБНЕЕ