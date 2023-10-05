Погода в Одессе и области 6 октября: пятница может быть мокрой 

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей ночью 6 октября возможен дождь. А вот день будет теплым и без осадков. Подробности ниже.
Прогноз погоды в городе Одесса на 6 октября
Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Погода в северных областях Днем без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем 21-23°С.
Какая погода будет в Одесской области 6 октября
Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, местами гроза. Погода в северных областях Днем без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 19-24°С.
На автодорогах области видимость хорошая.