Погода в Одессе: что прогнозируют синоптику на субботу, 9 сентября?

Сегодня, в субботу, 9 сентября синоптики Гидрометцентра Чорного и Азовского морей прогнозируют облачную погоду с прояснениями и без осадков. Ночью температура опустится до 14°С, днем по прежнему тепло — до 28°С.
Прогноз погоды в Одессе 9 сентября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный 9-14 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем 26-28°С.
Температура морской воды 23-24°С.
Прогноз погоды в Одесской области 9 сентября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный 9-14 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 24-29°С.
На автодорогах области видимость хорошая.