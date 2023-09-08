Погода в Одесі: що прогнозують синоптику на суботу, 9 вересня?

Сьогодні, у суботу, 9 вересня синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують хмарну погоду з проясненнями та без опадів. Вночі температура опуститься до 14°C, вдень досі тепло — до 28°C.
Прогноз погоди в Одесі 9 вересня
Хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°C.
Температура морської води 23-24 °C.
Прогноз погоди на Одещині 9 вересня
Хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°C.
На автошляхах області видимість гарна.