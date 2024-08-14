Погода в Одессе: что обещают синоптики на 15 августа

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 15 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится переменная облачность без существенных осадков.
Прогноз погоды в Одессе на 15 августа
В Одессе в четверг переменная облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 15 августа
По Одесской области на завтра прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 16-21°С, на севере области 11-13°С, днем 27-32°С.
На автодорогах области видимость хорошая.