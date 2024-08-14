Погода в Одесі: що обіцяють синоптики на 15 серпня

За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у четвер, 15 серпня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається мінлива хмарність без істотних опадів.
Прогноз погоди в Одесі на 15 серпня
В Одесі у четвер мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 18-20°С, вдень 28-30°С.
Температура морської води 22-23°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 15 серпня
По Одеській області на завтра прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 16-21°С, на півночі 11-13°С, вдень 27-32°С.
На автошляхах області видимість добра.