Погода в Одессе: чего ждать в первое воскресенье декабря?

Завтра, в воскресенье, 4 декабря 2022 года, жителей Одессы и Одесской области, как и в предыдущие дни, ждет преимущественно облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается.
Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 4 декабря
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°С мороза, днем 0-2°С тепла.
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Погода в Одесской области 4 декабря
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем от 1°С мороза до 4°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.
Фото: Meteoprog.com