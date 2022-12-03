Погода в Одессе: чего ждать в первое воскресенье декабря?

Завтра, в воскресенье, 4 декабря 2022 года, жителей Одессы и Одесской области, как и в предыдущие дни, ждет преимущественно облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается. Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 4 декабря

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-2°С мороза, днем 0-2°С тепла.

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Погода в Одесской области 4 декабря

По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем от 1°С мороза до 4°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.

Фото: Meteoprog.com