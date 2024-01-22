Погода в Одессе: будут ли осадки 23 января

Во вторник, 23 января, в Одессе и области прогнозируется теплая погода, без осадков, ветер южный, 9-14 м/с.
Об этом инфрмирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
Завтра в Одессе будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°С мороза, днем 4-6°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области
По области также будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами гололедица.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, днем 2-7°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость хорошая.