Погода в Одесі: чи будуть опади 23 січня

У вівторок, 23 січня, в Одесі та області прогнозується тепла погода, без опадів, вітер південний, 9-14 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди у Одесі
Завтра в Одесі буде хмарно із проясненнями. Без опадів.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла.
Прогноз погоди у Одеській області
По області також буде хмарно із проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, видимість добра.