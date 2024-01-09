Погода в Одессе: будут ли осадки 10 января

9 января в Одессе и области ожидается ухудшение погодных условий Во вторник, 9 января в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение. В течение суток сохранятся порывы северного ветра 15-20 м/с, гололедица, ночью и утром вьюга, видимость во время снега 200-500 м. Об этом предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Стихия накрывает всю Одесскую область: какие последствия Циклон, который обрушился на Одесскую область 8 января, переместился из северного района в центральную и южную части региона. Неблагоприятные погодные условия будут сохраняться на протяжении всего дня и ночи 9 января. ПОДРОБНЕЕ

Одесса под ударом непогоды: что происходит сейчас (фото, видео) Во второй половине дня, 8 января, в Одессе прогнозируют резкое ухудшение погодных условий. Уже сейчас дождь переходит в крупу и снег. На тротуарах – гололедица, на дороги выехала коммунальная техника. ПОДРОБНЕЕ

Прогноз погоды на 8 января: засыплет ли Одессу снегом? По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 8 января 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидаются сложные погодные условия. В регионе объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ