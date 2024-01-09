Погода в Одессе: будут ли осадки 10 января

В среду, 10 января, в Одессе осадков не прогнозируется, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем 3-5° мороза. Сохранится гололедица.
Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
Завтра, 10 января, в Одессе будет облачно с прояснениями. Без осадков. Сохранится гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 10-12°С мороза, днем 3-5°С мороза.
Погода в Одесской области
По области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без осадков. Сохранится гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 10-15°С мороза, днем 2-7°С мороза.
На автодорогах области гололедица, видимость хорошая.