Погода в Одесі: чи будуть опади 10 січня

9 січня в Одесі та області очікується погіршення погодних умов У вівторок, 9 січня, в Одесі та області оголошено штормове попередження. Протягом доби збережуться пориви північного вітру 15-20 м/с, ожеледиця, вночі та вранці завірюха, видимість під час снігу 200-500 м/с. Про це попереджає Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Стихія накриває всю Одеську область: які наслідки Циклон, який обрушився на Одеську область 8 січня, перемістився із північного району до центральної та південної частини регіону. Несприятливі погодні умови зберігатимуться протягом усього дня та ночі 9 січня. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Прогноз погоди на 8 січня: чи засипле Одесу снігом? За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 8 січня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікуються складні погодні умови. У регіоні оголошено штормове попередження. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: чого очікувати 7 січня Завтра, в неділю, 7 січня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна та, можливо, дощова погода, інформує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ