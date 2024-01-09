Погода в Одесі: чи будуть опади 10 січня

У середу, 10 січня, в Одесі опадів не прогнозується, вітер північно-західний, 7-12 м/с, удень 3-5° морозу. Збережеться ожеледиця.
Про це інформує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди у Одесі
Завтра, 10 січня, в Одесі буде хмарно із проясненнями. Без опадів. Збережеться ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 10-12 ° С морозу, вдень 3-5 ° С морозу.
Погода в Одеській області
В області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без опадів. Збережеться ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 10-15 ° С морозу, вдень 2-7 ° С морозу.
На автошляхах області ожеледиця, видимість гарна.