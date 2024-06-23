Погода в Одессе: будет ли жарко 24 июня

По данным Гидрометцентра Черного и Азовсого морей, завтра, в понедельник, 24 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится переменная облачность. Осадки в Одессе синоптики не прогнозируют, а по области возможен кратковременный дождь с грозой.
Прогноз погоды в Одессе на 24 июня
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 19-21°С, днем 26-28°С тепла.
Температура морской воды 20-21°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 24 июня
По Одесской области ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 17-22°С, днем 26-31°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой