Погода в Одесі: чи буде спекотно 24 червня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 24 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області збережеться мінлива хмарність. Опадів в Одесі синоптики не прогнозують, а по області можливий короткочасний дощ із грозою.
Прогноз погоди в Одесі на 24 червня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 19-21°С, вдень 26-28°С тепла.
Температура морської води 20-21°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 24 червня
По Одеській області Одещині очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 17-22°С, вдень 26-31°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової