Погода в Одессе: будет ли тепло 30 января

Завтра, 30 января 2024 года, в Одессе и области ожидается прохладная погода без существенных осадков. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ветер также будет умеренным – 3-8 м/с.
Прогноз погоды в Одессе 30 января
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 0-2°С мороза, днем 1-3°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 30 января
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, днем 0-5°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.