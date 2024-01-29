Погода в Одесі: чи буде тепло 30 січня

Завтра, 30 січня 2024 року, в Одесі та області очікується прохолодна погода без істотних опадів. За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, вітер також буде помірним – 3-8 м/с.
Прогноз погоди в Одесі 30 січня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 0-2°С морозу, вдень 1-3°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області 30 січня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 0-5°С морозу, вдень 0-5°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.