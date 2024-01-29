Погода в Одесі: чи буде тепло 30 січня

Погода 28 січня: що пророкують синоптики одеситам За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 28 січня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається переважно хмарна погода з невеликими проясненнями. Суттєвих опадів не передбачається. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ