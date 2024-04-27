Погода в Одессе: будет ли погожим днем воскресенье 28 апреля

По информации синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 28 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается по-весеннему теплая погода. Осадков не предвидится.
Прогноз погоды в Одессе на 28 апреля
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 9-11°С, днем 19-21°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 28 апреля
По Одесской области облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-11°С тепла, а днем воздух прогреется до 19-24°С.
На автодорогах области видимость хорошая.