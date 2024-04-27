Погода в Одесі: чи буде погожим днем ​​неділя 28 квітня

За інформацією синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 28 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується по-весняному тепла погода. Опадів не передбачається.
Прогноз погоди в Одесі на 28 квітня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 9-11°С, вдень 19-21°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 28 квітня
По Одеській області хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 6-11°С тепла, а вдень повітря прогріється до 19-24°С.
На автошляхах області видимість добра.