Погода в Одессе: будет ли дождь во вторник?

Завтра, во вторник, 13 июня 2023, в Одессе и Одесской области ожидается переменная и местами дождливая погода. Днем будет жарко, а вечером ожидается дождь, прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 13 июня.
В Одессе на понедельник прогнозируют переменную облачность. Возможен кратковременный дождь вечером.
Ветер северный, 6-9 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем она поднимется до 20-23°С.
Температура морской воды 20-21°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 13 июня.
В Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Временами кратковременный дождь.
Ветер северный, 7-11 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем 20-25°С.
На автодорогах области утром местами дымка.