Погода в Одесі: чи знову дощитиме у вівторок?

Завтра, у вівторок, 13 червня 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується мінлива і місцями дощова погода. Вдень буде доволі спекотно, а на вечір очікується дощ, прогнозує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 13 червня
У Одесі на понеділок прогнозують мінливу хмарність. Можливий короткочасний дощ ввечері.
Вітер північний, 6-9 м/с.
Температура вночі 14-16°С, вдень вона підніметься до 20-23°С.
Температура морської води 20-21°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 13 червня
На Одещині завтра очікується мінлива хмарність. Подекуди короткочасний дощ ввечері.
Вітер північний, 7-11 м/с.
Температура вночі 14-16°С, вдень 20-25°С.
На автошляхах області вранці місцями димка.