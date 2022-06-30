Погода в Одессе: будет ли дождь в первый день июля

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 1 июля 2022 года, в Одессе сохранится пасмурная, дождливая, но при этом достаточно жаркая погода.
Как информируют синоптики, завтра в Одессе:
Облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 19-21°С, днем 27-29°С тепла.
Температура морской воды 22-23°С.
По Одесской области:
Облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 16-21°С, днем она поднимется до 27-32°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, сегодня, 30 июня, на Одессу обрушились гроза и мощный ливень. По данным синоптиков, за полчаса в городе выпало 17 миллиметров осадков.