Погода в Одессе: будет ли дождь в первый день июля

Одессу накрыл залповый ливень: какова ситуация на дорогах? (фото) Сегодня, в четверг, 30 июня, на Одессу обрушились гроза и мощный ливень. По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, за полчаса в городе выпало 17 миллиметров осадков.

Из-за подтопления рельсов временно приостановили работу трамваи №1, 3, 5, 7, 12,15, 20 и троллейбусы №9, 10 и 12.

Какова же ситуация на дорогах города сейчас? ПОДРОБНЕЕ