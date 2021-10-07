Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 8 октября: пятница будет ветреной

Погода в Одессе 8 октября: пятница будет ветреной

Завтра, в пятницу, 8 октября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.

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По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью и днем 8 октября в Одессе сохранятся порывы северо-восточного ветра. Его скорость может достигать 15 м/с.

Температура ночью составит плюс 5-7 градусов, днем она поднимется до 12-14 градусов тепла.

Погода в Одесской области 8 октября

По Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Температура ночью +5+10 градусов тепла, на севере 0-2 градуса выше нуля, днем +10+15 градусов.

На автодорогах области видимость хорошая.

Напомним, на 83-м году жизни скончался известный украинский народный синоптик Леонид Горбань. Он стал известным благодаря своим точным длительным прогнозам погоды. Горбаня называли единственным человеком в Украине, который мог делать прогноз на несколько лет вперед.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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