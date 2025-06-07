Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 8 июня
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 25-27°С.
Температура морской воды 20-21°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 8 июня
По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем 25-30°С, местами до 33°С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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Фото Марии Котовой