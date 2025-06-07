Розы в Одессе
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Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 8 июня

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем 25-27°С.

Температура морской воды 20-21°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 8 июня

По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем 25-30°С, местами до 33°С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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Фото Марии Котовой

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