Погода в Одессе 8 декабря: что прогнозируют синоптики на пятницу

В пятницу, 8 декабря, по прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ожидается облачная погода и осадки. В Одесской области на дорогах местами гололедица.
Прогноз погоды в Одессе 8 декабря
Облачно. Ночью умеренные осадки, днем небольшие.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 0-2°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 8 декабря
Облачно. Ночью умеренные осадки, днем небольшие осадки. Ночью и утром местами гололедица.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем от 3°С до 2°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, дымка, видимость 1-2 км.