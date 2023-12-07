Погода в Одесі 8 грудня: що прогнозують синоптики на п’ятницю

У п’ятницю, 8 грудня, за прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, очікується хмарна погода та опади. В Одеській області на дорогах місцями ожеледиця.
Прогноз погоди в Одесі 8 грудня
Хмарно. Вночі помірні опади, вдень невеликі.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі та вдень 0-2°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області 8 грудня
Хмарно. Вночі помірні опади, вдень невеликі опади. Вночі та вранці місцями ожеледиця.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі та вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, димка, видимість 1-2 км.