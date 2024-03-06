Погода в Одессе 7 марта: благоприятен ли четверг для прогулок

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 7 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода с прояснениями. Но стоит ли ждать осадков?
Прогноз погоды в Одессе на 7 марта
В Одессе завтра ожидается облачная погода, но с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-4°С тепла, днем она поднимется до 5-7°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 7 марта
В Одесской области этот четверг обещает быть облачным с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем 5-10°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой