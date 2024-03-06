Погода в Одесі 7 березня: чи сприятливий четвер для прогулянок

За даними синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у четвер, 7 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається хмарна погода з проясненнями. Але чи варто чекати на опади?
Прогноз погоди в Одесі на 7 березня
У Одесі завтра очікується хмарна погода, але з проясненнями. Без опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 2-4°С тепла, вдень вона підніметься до 5-7°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 7 березня
По Одеській області цього четверга обіцяє бути хмарним із проясненнями. Без опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 1°С морозу до 4°С тепла, вдень 5-10°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової