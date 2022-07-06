Погода в Одессе: 7 июля жара не отступит?

Завтра, в четверг, 7 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится жаркая и сухая погода.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается:
Облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 20-22°С, днем 29-31°С со знаком плюс.
Температура морской воды 23-24°С.
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По Одесской области:
Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 17-22°С, днем 29-34°С, на севере 23-25°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.