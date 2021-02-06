Погода в Одессе 7 февраля: холодно и скользко

Погода в Одессе 6 февраля: быть ли снегопаду? В субботу, 5 февраля, синоптики прогнозируют в Одессе облачную погоду. Возможны осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Налипание мокрого снега, гололед, гололедица.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Последствия одесской непогоды: в Горсаду пострадали деревья (фото) Одесский Горсад оживает после непогоды. Здесь уже убраны сломанные ветки, но прошедший мокрый снегопад немало сказался на зеленых насаждениях старейшего сада города. ПОДРОБНЕЕ