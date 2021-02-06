Погода в Одессе 7 февраля: холодно и скользко

В воскресенье, 7 февраля, в Одессе ожидается облачная погода. Небольшие осадки. Гололедица.
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3 °С мороза, днем 0-2 °С тепла.
По Одесской области облачно. Небольшие осадки. Местами налипание мокрого снега, гололед. Гололедица.
Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем 0-5 °С тепла, на севере ночью и днем 5-10 °С мороза.
На автодорогах области видимость во время осадков 1-2 км, гололедица.
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