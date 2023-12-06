Погода в Одессе 7 декабря: ждать ли заморозки

В четверг, 7 декабря, теплую погоду и солнце не стоит ожидать. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе и области будет облачно и морозно. Утром и днем небольшие осадки.
Прогноз погоды в Одессе 7 декабря
Облачно. Ночью без существенных осадков, утром и днем небольшие осадки.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью и днем 0-2°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 7 декабря
Облачно. Ночью без существенных осадков, утром и днем небольшие осадки.
Утром местами гололед, гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью и днем от 1°С до 4°С тепла, ночью на севере до 5°С мороза.
На автодорогах области утром местами гололедица, дымка, видимость 1-2 км.