Погода в Одессе 7 декабря: ждать ли заморозки

Погода в Одессе: какой будет среда 6 декабря В среду 6 декабря в Одессе и Одесской области утром ожидаются небольшие осадки. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в области ожидается гололед и гололедица. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: прогноз на 5 декабря Завтра, 5 декабря, одесситов и жителей области ожидает морозное утро. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается ночью 2-4°C мороза, днем ​​4-6°C тепла, в области — ночью 2-7°C мороза, днем ​​2-7°C тепла. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 4 декабря: ждать похолодания? Завтра, в понедельник, 4 декабря 2023 года, в Одессе и Одесской области заметно похолодает по сравнению с прошедшими выходными. Ночью возможен мороз, а дневная температура воздуха не превысит 4-5°С. ПОДРОБНЕЕ