Погода в Одесі 7 грудня: чи очікувати заморозки

У четвер, 7 грудня, теплої погоди та сонця не варто очікувати. За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів в Одесі та області буде хмарно та морозно. Вранці та вдень невеликі опади.
Прогноз погоди в Одесі 7 грудня
Хмарно. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень невеликі опади.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі та вдень 0-2°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області 7 грудня
Хмарно. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень невеликі опади.
Вранці місцями ожеледь, ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі та вдень від 1°С морозу до 4°С тепла, вночі на півночі до 5°С морозу.
На автошляхах області вранці місцями ожеледиця, димка, видимість 1-2 км.