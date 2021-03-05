Погода в Одессе 6 марта: ночью возможен дождь

Завтра, в субботу, 6 марта, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, лишь ночью местами возможен небольшой дождь.
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Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 2 °C мороза до 3 °C тепла, днем 2-7 °C тепла.
Напомним, неделю назад, 26 февраля, Одесса побила температурный рекорд за 120 лет.