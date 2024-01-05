Погода в Одессе 6 января: ожидается усиление ветра

На завтра, 6 января, синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют на день усиление ветра до 17 м/с. В целом – ожидается облачная погода, без осадков.
Прогноз погоды в Одессе 6 января
Облачно. Без осадков.
Ветер ночью юго-восточный, днем южный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 1-3°С тепла, днем 8-10°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 6 января
Облачно. Без осадков.
Ветер ночью юго-восточный, днем южный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 8-13°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.