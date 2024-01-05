Погода в Одесі 6 січня: очікується посилення вітру 

На завтра, 6 січня, синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують на день посилення вітру до 17 м/с. В цілому – очікується хмарна погода, без опадів.
Прогноз погоди в Одесі 6 січня
Хмарно. Без опадів.
Вітер вночі південно-східний, вдень південний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 8-10°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області 6 січня
Хмарно. Без опадів.
Вітер вночі південно-східний, вдень південний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.
Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 8-13°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.